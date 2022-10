Parcours de mémoire « Dans les pas d’Hélène Berr » Site Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Parcours de mémoire « Dans les pas d’Hélène Berr » Site Mémorial de la Shoah, 6 novembre 2022, Paris. Le dimanche 06 novembre 2022

de 14h00 à 17h00

. gratuit Bons marcheurs

Participez au parcours de mémoire « Dans les pas d’Hélène Berr » proposé dans Paris et au Mémorial de la Shoah avec un guide. D’avril 1942 à février 1944, Hélène Berr, une jeune étudiante juive, tient son journal intime dans le Paris occupé. Au fil des mots, entre relative insouciance et angoisse, la jeune femme fait part de son quotidien face au piège qui, étape après étape, se referme sur elle. Sa frappante lucidité et son talent d’écrivain font du Journal d’Hélène Berr un témoignage inédit et précieux. Le parcours est accompagné́ de la lecture d’extraits du Journal mis en perspective avec la situation des Juifs à Paris sous l’Occupation. Cette visite dans Paris se poursuit au Mémorial de la Shoah qui conserve et expose l’original du Journal. Animé par Julien Coutant, professeur de Lettres et médiateur du service pédagogique. En présence de Mariette Job, nièce d’Hélène Berr et éditrice du Journal. Site Mémorial de la Shoah 17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Contact : https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-de-memoire-dans-les-pas-d-helene-berr 01 42 77 44 72 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-de-memoire-dans-les-pas-d-helene-berr

© Mémorial de la Shoah Hélène Berr à Aubergenville. Mémorial de la Shoah / Fonds Mariette Job

