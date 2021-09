Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans Parcours de médiation numérique « Les p’tites critiques » Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**PARCOURS NUMERIQUE / Les p’tites critiques** _A l’occasion des Journées européennes du patrimoine_ Au gré de votre visite des collections permanentes, scannez les QR codes près des œuvres pour écouter les réactions des élèves d’une classe d’Orléans , qui, le temps de capsules sonores, ont joué aux p’tites critiques ! Capsules sonores de 5 min / QR Code

À écouter sur smartphone avec écouteurs

