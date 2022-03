Parcours DE L’IDEE AU PROJET Maison du temps libre, 28 mars 2022, Parthenay.

Parcours DE L’IDEE AU PROJET

du lundi 28 mars au mardi 12 avril à Maison du temps libre

Le parcours DE L’IDEE AU PROJET est basée sur des méthodes d’éducation populaire qui aborde l’ensemble des dimensions du projet : l’adéquation projet/personne, le territoire, l’étude de marché, les aspects juridique et financier, la communication, la gestion du temps, les finances solidaires, la présentation orale de son projet … Ce parcours : – permet à chacun de construire petit à petit son projet – prend en compte les parcours et les choix de vies des personnes – permet de travailler sur son projet concrètement en individuel et en collectif – est un lieu d’échanges, de partage et de mise en réseau avec les autres porteurs-ses de projet – est un moment convivial et bienveillant. Les objectifs sont: – Faire le tri entre ses envies et ses possibilités face à ses ressources personnelles – Développer l’argumentaire de son projet : être clair dans son offre et être en capacité de justifier ses choix, et de défendre son projet ; – Acquérir une méthodologie de projet et des outils pour continuer le montage de son activité (étude de marché, outils de gestion, statuts… ) – Acquérir une meilleure connaissance de son territoire et des acteurs – Connaître les aides possibles et les différents statuts. Durée: Sur 6 journées réparties sur 3 semaines (36 h). La 7ème journée se tient 3 mois après la session (7h). Pré-requis: Avoir un projet d’activité économique. Accessibilité: Pour les personnes en situation de handicap, contactez-nous pour évaluer la possibilité d’adaptation de la formation à votre situation. Plus d’info : [Parcours de l’idée au projet – Parthenay – mars-avril](https://www.afipar.org/formation-de-l-idee-au-pojet)

Gratuit sur inscription avant le 22 mars – conditions générales de vente : www.afipar.org/cgv

7 jours pour développer sa posture entrepreneuriale, confronter son idée en échangeant avec d’autres et repartir avec une boite à outils pour construire son projet.

Maison du temps libre Rue Clément Ader, 79200 Parthenay Parthenay Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-28T09:00:00 2022-03-28T17:00:00;2022-03-29T09:00:00 2022-03-29T17:00:00;2022-04-04T09:00:00 2022-04-04T17:00:00;2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T17:00:00;2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T17:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T17:00:00