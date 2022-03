Parcours de la vie Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim

Parcours de la vie Truchtersheim, 2 avril 2022, Truchtersheim.

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 20:00:00

Truchtersheim Bas-Rhin Truchtersheim Bas-Rhin EUR Le passage de la flamme du parcours de la vie aura lieu à l’Espace Terminus à Truchtersheim le 2 avril prochain. Organisé par l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles du Kochersberg Ackerland. Animation à partir de 15h et tartes flambées à partir de 17h. Le passage de la flamme du parcours de la vie aura lieu le 2 avril à l’Espace Terminus. +33 6 72 66 99 92 Le passage de la flamme du parcours de la vie aura lieu à l’Espace Terminus à Truchtersheim le 2 avril prochain. Organisé par l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles du Kochersberg Ackerland. Animation à partir de 15h et tartes flambées à partir de 17h. Truchtersheim

