Cranves-Sales Cranves-Sales Cranves-Sales, Haute-Savoie Parcours de jeux de Noël Cranves-Sales Cranves-Sales Catégories d’évènement: Cranves-Sales

Haute-Savoie

Parcours de jeux de Noël Cranves-Sales, 17 décembre 2021, Cranves-Sales. Parcours de jeux de Noël Crazyschool Cranves-Sales 1065 route des Tattes de Borly Cranves-Sales

2021-12-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-01-09 23:00:00 23:00:00 Crazyschool Cranves-Sales 1065 route des Tattes de Borly

Cranves-Sales Haute-Savoie Cranves-Sales Un parcours d’épreuves 50% jeux, 50% Noël, 100% CRAZY ! contact@crazyschool.fr +33 4 50 50 19 06 https://www.crazyschool.fr/ Crazyschool Cranves-Sales 1065 route des Tattes de Borly Cranves-Sales

dernière mise à jour : 2021-11-27 par Office de Tourisme des Monts de Genève

Détails Catégories d’évènement: Cranves-Sales, Haute-Savoie Autres Lieu Cranves-Sales Adresse Crazyschool Cranves-Sales 1065 route des Tattes de Borly Ville Cranves-Sales lieuville Crazyschool Cranves-Sales 1065 route des Tattes de Borly Cranves-Sales