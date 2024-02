Parcours de femmes, hommage à Jane Poupelet Périgueux, samedi 9 mars 2024.

Parcours de femmes, hommage à Jane Poupelet Périgueux Dordogne

Dans le cadre du Mois des Droits des Femmes. « Parcours de femmes, hommage à Jane Poupelet ». Présentation de sculptures et dessins de l’artiste commentée de 13h30 à 17h30, danses et lectures en partenariat avec femmes solidaires 24.

Entrée gratuite

Dans le cadre du Mois des Droit des Femmes. « Parcours de femmes, hommage à Jane Poupelet ». Présentation de sculptures et dessins de l’artiste commentée de 13h30 à 17h30, danses et lectures en partenariat avec femmes solidaires 24.

Entrée gratuite EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 13:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Parcours de femmes, hommage à Jane Poupelet Périgueux a été mis à jour le 2024-02-12 par OT de Périgueux