Parcours de découverte ornithologique à Bienassis Erquy, 10 août 2021, Erquy.

Parcours de découverte ornithologique à Bienassis 2021-08-10 14:00:00 – 2021-08-15 18:00:00 Château de Bienassis Bienassis

Erquy Côtes d’Armor

Tendre l’oreille et ouvrir ses yeux, et partir à la découverte du monde caché de Bienassis. Un voyage sensoriel vous attend à chaque détour d’un parcours spécialement conçu. Une immersion dont vous ressortirez riches de nouvelles connaissances sur la faune et la flore du monde qui vous entoure !

Pas moins d’une trentaine d’espèces cohabitent dans l’enceinte du domaine. Certains d’entre eux ont des chants facilement reconnaissables avec un peu d’entraînement… Au fil de la balade, apprenez à vous familiariser avec 8 espèces d’oiseaux différentes grâce aux modules « nichoirs ». Chaque module est relié à une pédale au sol. En l’actionnant, vous déclencherez la diffusion des chants d’oiseaux.

Tout public, payant.

