Parcours de découverte en autonomie « l’Echappée des Arts »

### L’Echappée des Arts est un parcours reliant des œuvres installées en plein air avec pour objectif de soutenir la diversité des formes d’arts plastiques et des modes d’expressions artistiques. L’Echappée des Arts favorise un accès libre aux arts sur le territoire, permettant à chacun de se réapproprier l’espace public. En renforçant, par une démarche d’acquisition, la présence de la création dans notre espace commun, en dehors des seules institutions spécialisées, Saint-Junien entend contribuer à l’enrichissement du patrimoine local et du cadre de vie. – L’épéiste littéraire, Marc Roché, 2016 – La fresque de Jef Aérosol, 2019, – Le chêne et le roseau, 1900, – La muse de Corot, Yvonne Clergerie, 2006 – L’installation les Ouailles Rouges, André Duprat, Laser 87, 2017, – Le Reliquaire marin, Marc-Israël Le Pelletier, Régine Civelli, Michel Pelloile, 1978.

Gratuit. Itinéraire sur le programme local des Journées européennes du patrimoine et le sur le internet de la Ville.

L'Echappée des Arts est un parcours reliant des œuvres installées en plein air avec pour objectif de soutenir la diversité des formes d'arts plastiques et des modes d'expressions artistiques.

