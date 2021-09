Saint-Nicolas-de-Redon Le Transformateur Loire-Atlantique, Saint-Nicolas-de-Redon Parcours de découverte du patrimoine artistique de la ville Le Transformateur Saint-Nicolas-de-Redon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Transformateur

Vous pouvez également réaliser le parcours via un jeu de piste numérique que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Sur l’application Explorama – « Parcours patrimoine artistique – SNR ».

Entrée libre

Dans le cadre des journées du patrimoine, la municipalité vous propose de visiter le patrimoine artistique de Saint-Nicolas de Redon. Parcourez la ville en vous arrêtant sur les différentes œuvres. Le Transformateur 7 rue de Vilaine 44460 Saint-Nicolas- de Redon Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T23:59:00

