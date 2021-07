Quiberville Quiberville Quiberville, Seine-Maritime Parcours de Découverte du Littoral Quiberville Quiberville Catégories d’évènement: Quiberville

Seine-Maritime

Parcours de Découverte du Littoral Quiberville, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Quiberville. Parcours de Découverte du Littoral 2021-07-07 – 2021-07-07 Promenade face à l’Ecole de Voile Front de Mer

Quiberville Seine-Maritime Découvrez le bord de mer et toutes ses spécificités en passant par la géologie, la biodiversité de l’estran, les règles de la pêche à pied ou encore les aménagements du littoral.

RDV sur la promenade, devant l’école de voile.

