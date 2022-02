Parcours de Carême : Eglise de la Trinité Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’objectif est de progresser dans la “synodalité”. Le parcours de Carême (5 jeudis soirs, du 10 mars au 7 avril) nous permettra d’apprendre et d’expérimenter le discernement spirituel, tant au niveau personnel qu’au niveau communautaire. -Jeudis 10, 17 et 24 mars : le discernement personnel pour mieux orienter sa vie ; – Jeudi 31 mars : le discernement communautaire pour édifier une Église plus belle ; – Jeudi 7 avril : grande soirée paroissiale dans le cadre du synode. Horaires : 20h15 (accueil) – 22h20 (fin) Rencontre synodale en petits groupes : Le 7 avril à 20h15 à l’église : pour ceux qui ne participent pas à l’ensemble du parcours, il est possible de le rejoindre pour cette dernière soirée. L’art du discernement des esprits Eglise de la Trinité place d’Estienne d’Orves Paris Paris 9e Arrondissement Paris

