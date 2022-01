Parcours de carême avec les saints Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 8 mars 2020 au dimanche 29 mars 2020 à Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy

* _Dimanche 1er mars_ : Présentation de Saint Maximilien Kolbe par Edwin Mangin * _Dimanche 8 mars_ : Présentation de Sainte Marie Eugénie par les Soeurs de l’Assomption * _Dimanche 15 mars_ : Présentation de Sainte Faustine par la communauté Foi et Lumière * _Dimanche 22 mars_ : Présentation de Saints Louis et Zélie Martin par Isabelle de Chauliac * _Dimanche 29 mars_ : Présentation de Saint Jean Bosco par Paul-Armand de Raynal Chaque dimanche de carême à 10h30 Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 88 rue de l’Assomption, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-08T10:30:00 2020-03-08T11:00:00;2020-03-15T10:30:00 2020-03-15T11:00:00;2020-03-22T10:30:00 2020-03-22T11:00:00;2020-03-29T10:30:00 2020-03-29T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Adresse 88 rue de l'Assomption, 75016 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris

