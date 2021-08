Oberhausbergen OberArtPark Bas-Rhin, Oberhausbergen Parcours de 15 sculptures extérieures au Parc Tertiaire d’Oberhausbergen Valparc OberArtPark Oberhausbergen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Participez à une visite guidée par le sculpteur Sylvain Chartier des quinze sculptures exposées au Parc tertiaire d’Oberhausbergen. L’objectif est de sensibiliser à l’art et à l’histoire. Vous découvrirez l’historique, le parcours personnel puis spécifique à chaque réalisation, et les choix des noms des sculptures.

Gratuit. Réservation obligatoire. 12 personnes maximum par créneau horaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

