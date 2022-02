Parcours d’autrice : Anxhela Duro Médiathèque Muncipale Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Dès 17h00, rencontrez l’autrice pour une séance de dédicace à la médiathèque. Elle vendra son livre (pas de paiement par carte). Cet événement organisé par la médiathèque prend sa place dans le cadre de « Territoire d’égalité » organisé par la Ville de Bruz la semaine du 8 mars. La médiathèque met aussi en valeur ses livres écrits par des femmes et offre une séance de lecture pour les enfants mercredi 9 mars à 16h45 intitulée ‘C’est mon genre !’

Gratuit. Réservation conseillée

Elle a publié à compte d’auteur ses poèmes écrits en albanais et traduits en français. Quel chemin pour aboutir à ce livre, un témoignage passionnant à écouter et des lectures en musique ! Médiathèque Muncipale 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz Centre ville Ille-et-Vilaine

