Parcours d’Ateliers d’Artistes Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Parcours d’Ateliers d’Artistes Romans-sur-Isère, 14 mai 2022, Romans-sur-Isère. Parcours d’Ateliers d’Artistes Romans-sur-Isère

2022-05-14 – 2022-05-15

Romans-sur-Isère Drôme Porte ouverte, parcours d’ateliers et d’artistes : Visites d’ateliers, expositions collective (peinture, art, photos …) +33 6 48 13 84 18 Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère lieuville Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Parcours d’Ateliers d’Artistes Romans-sur-Isère 2022-05-14 was last modified: by Parcours d’Ateliers d’Artistes Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 14 mai 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme