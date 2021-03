Metz Metz Metz, Moselle PARCOURS D’ARTISTES Metz Catégories d’évènement: Metz

PARCOURS D'ARTISTES, 20 mars 2021-20 mars 2021, Metz.

Metz Moselle Metz 12ème édition : 80 artistes et 36 lieux Les artistes accueillent le public dans des lieux privés : vous êtes invités à respecter les consignes sanitaires (jauge limitée, une personne pour 8 m2, de préférence sur rendez-vous, masques et gel obligatoires +33 6 13 12 41 36 http://www.parcoursdartistes.org/ 12ème édition : 80 artistes et 36 lieux Les artistes accueillent le public dans des lieux privés : vous êtes invités à respecter les consignes sanitaires (jauge limitée, une personne pour 8 m2, de préférence sur rendez-vous, masques et gel obligatoires PARCOURS D’ARTISTES

