Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Parcours dansé # 1 Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Parcours dansé # 1 Médiathèque Grand M, 26 octobre 2021, Toulouse. Parcours dansé # 1

Médiathèque Grand M, le mardi 26 octobre à 16:00

Mardi 26 octobre à 16h Expérience – danse Compagnie Celui qui dit qui est Training partagé : pratique partagée de nos rituels dansés inventés, dans la médiathèque et pour un public tant éclairé que novice. Jeux d’écriture : en langue écrite ou dessinée, comment jouer à poser sur le papier des sensations et questionnements, des choses qui surgissent ou qui s’échappent… À partir de 7 ans si accompagnés, sinon dès 11 ans Médiathèque Grand M Mardi 26 octobre à 16h Expérience – danse Compagnie Celui qui dit qui est Training partagé : pratique partagée de nos rituels dansés inventés, dans la médiathèque et pour un public tant éclairé que no Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T16:00:00 2021-10-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse