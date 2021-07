Versailles Ville de Versailles Versailles, Yvelines Parcours dans les ateliers d’artistes versaillais Ville de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Parcours dans les ateliers d’artistes de Versailles. Une cinquantaine d’artistes ouvrent les portes de leur atelier pour provoquer une rencontre autour de leur travail au sein de leur lieu de création le samedi 2 et le dimanche 3 octobre de 11 à 19 heures. Une exposition collective de tous les artistes partcipant à cet évènement se tiendra dans les salons de l’hôtel de ville du mardi 28 septembre au samedi 2 octobre de 10 à 18 heures. Un concours “mon carnet du parcours” est organisé auquel tous les visiteurs peuvent participer. Réglement et carnet à disposition lors de l’exposition collective de l’hôtel de ville.

entrée libre

