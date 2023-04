Chats-Brillants parcours dans le village Chabrillan Chabrillan Catégories d’Évènement: Chabrillan

2023-07-08 – 2023-09-17

Drome Chabrillan . Des chats métalliques décorés et peints par des artistes amateurs ou professionnels, des habitants du village ou tous ceux qui aiment les chats… seront exposés aux fenêtres et sur les murs du village de Chabrillan amisdechabrillan@orange.fr +33 6 75 71 90 97 parcours dans le village le village Chabrillan

