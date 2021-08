Rennes Musée de Bretagne,Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Parcours dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Musée de Bretagne,Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Détail du Parcours : À 15h, Ciné-échanges avec les Ames de Bretagne l’identité bretonne, l’histoire de la Bretagne, langues en Bretagne et culture bretonne Les Ames de Bretagne vous invitent à la discussion à partir des témoignages vidéos qu’ils ont récoltés, autour de plusieurs thèmes. Vidéo sous-titrée. A partir de 8 ans. Durée : 30 minutes A 16h, Galett’ Quizz Vous pensez tout savoir sur la culture bretonne ? Vous maîtrisez parfaitement la recette de la galette ? Vous aimez les défis ? Alors ce jeu est fait pour vous ! Au menu : beurre salé, chouchen, musique, crêpe ou galette, relevez le défi proposé par le musée en équipe ! Tout public. Durée : 30 minutes. A 17h, histoire de Bretagne, la bretagne gallo-romaine En – 52 avant notre ère, toute la Gaule est occupée par les Romains…l’Armorique comprise ! Venez découvrir à travers cette visite l’influence romaine qui s’est exercée pendant cinq siècles sur l’ensemble du territoire armoricain. Tout public. Durée 45 min Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique. Il suffit de nous le demander lors de votre réservation à [accessibilite@leschampslibres.fr](mailto:accessibilite@leschampslibres.fr)

gratuit sur réservation

