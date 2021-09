Roubaix Parking du Colisée Nord, Roubaix Parcours culturel et de marche nordique Parking du Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Parcours culturel et de marche nordique Parking du Colisée, 11 octobre 2021, Roubaix. Parcours culturel et de marche nordique

Parking du Colisée, le lundi 11 octobre à 09:30

**Parcours :** **Parking du Colisée > Gare > Place des Martyrs de la Résistance** Ce parcours sera encadré par une éducatrice sportive de la Ville et une guide de l’Office du Tourisme. Merci de venir en tenue de sport et de penser aux gestes barrières tout au long de l’activité. Les bâtons de marche seront fournis ! _Rendez-vous le lundi 11 octobre à 9h30 sur le parking du Colisée (Retour parking du Colisée vers 11h30)_ **A noter : L’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un Pass sanitaire pour les plus de 12 ans.**

Gratuit / Réservation obligatoire par mail : vmattoy@ville-roubaix.fr ou au 03 20 66 32 46

La Ville, le CCAS, en association avec le réseau « Femmes de Roubaix » organisent un parcours culturel et de marche nordique. Parking du Colisée 31 rue de l’Epeule Roubaix Ouest Nord

