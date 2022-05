Parcours croisé Mémorial de la Shoah et mahJ : Explorations littéraires Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Ce parcours croisé entre le mahJ et le Mémorial de la Shoah propose des activités complémentaires pour interroger les événements historiques et la mémoire par le truchement de récits littéraires. Au Mémorial Visite-atelier "Œuvres pour mémoire : la Shoah en littérature" Pendant et après la Shoah, en France comme partout en Europe, nombreux furent ceux qui prirent la plume pour dire et raconter l'indicible. Du témoignage à la fiction, de l'autobiographie au théâtre, du journal à la poésie, la puissance du verbe invite à interroger et à comprendre l'Histoire. Pourquoi écrire ? Quand écrire et sous quelle forme ? Autour du Mémorial de la Shoah puis au sein de l'exposition permanente, l'atelier permet de cheminer à travers les plus belles pages de Simone Veil, Joseph Kessel, Robert Badinter, Hélène Berr, Patrick Modiano ou encore Primo Levi. Au mahJ Les promenades hors les murs « À la recherche de Perec » : « L'enfant de Belleville » puis « L'héritage perecquien »

© Mémorial de la Shoah Visiteuse dans l’exposition permanente du Mémorial de la Shoah

