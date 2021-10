Vitry-sur-Seine Exploradôme Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Parcours Croisé Exploradôme – MAC VAL Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

Parcours Croisé Exploradôme – MAC VAL Exploradôme, 10 octobre 2021, Vitry-sur-Seine. Parcours Croisé Exploradôme – MAC VAL

Exploradôme, le dimanche 10 octobre à 14:30

À l’occasion des 30 ans de la Fête de la Science, le Mac Val (Musée d’Art Contemporain du Val de Marne) et l’Exploradôme s’allient pour une après-midi découverte inédite ! Rendez-vous d’abord à l’Exploradôme, pour une plongée dans le monde du cirque et la physique à travers la nouvelle exposition temporaire “CircaSciences,la physique en piste”. La visite est guidée par l’un·e de nos médiateur·rice·s passionné·e·s. Puis, après quelques pas vers le Mac Val, la collection “Le Vent se lève” vous sera dévoilée !

Gratuit, sur réservation

2 Musées, 2 Expositions, 2 univers pour une Fête de la Science réussie et gratuite pour tou·te·s Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Exploradôme Adresse 18 Avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine Ville Vitry-sur-Seine lieuville Exploradôme Vitry-sur-Seine