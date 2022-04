Parcours Créateur – Pack Micro Chambre des Métiers et de l’Artisanat La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Parcours Créateur – Pack Micro Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 11 avril 2022, La Rochelle. Parcours Créateur – Pack Micro

du lundi 11 avril au mardi 12 avril à Chambre des Métiers et de l’Artisanat

**Votre parcours création – reprise d’entreprise** **LE PACK MICRO** Démarrez votre activité en maîtrisant les particularités de la micro entreprise : – Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier si ce régime est bien adapté à son projet de création et son projet de vie, – Comprendre les mécanismes financiers de base de la micro entreprise, – Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace au sein de son entreprise, – Connaître le calendrier des déclarations, savoir comment remplir ses obligations en matière de déclarations et procéder aux télé-déclarations, – Préparer simplement ses démarches et son dossier d’immatriculation.

Sur inscription, 210€ (hors prise en charge)

Choisissez le Pack Micro pour maîtriser toutes les clés nécessaires à la création de votre micro entreprise. Chambre des Métiers et de l’Artisanat 107 avenue michel crépeau 17000 la rochelle La Rochelle Les Minimes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T17:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Chambre des Métiers et de l'Artisanat Adresse 107 avenue michel crépeau 17000 la rochelle Ville La Rochelle lieuville Chambre des Métiers et de l'Artisanat La Rochelle Departement Charente-Maritime

Chambre des Métiers et de l'Artisanat La Rochelle Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-rochelle/

Parcours Créateur – Pack Micro Chambre des Métiers et de l’Artisanat 2022-04-11 was last modified: by Parcours Créateur – Pack Micro Chambre des Métiers et de l’Artisanat Chambre des Métiers et de l'Artisanat 11 avril 2022 Chambre des Métiers et de l'Artisanat La Rochelle La Rochelle

La Rochelle Charente-Maritime