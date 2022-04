Parcours Créateur – Pack Gestion Cité Entrepreneuriale – Place des Entrepreneurs, 11 avril 2022, Saintes.

Parcours Créateur – Pack Gestion

du lundi 11 avril au mercredi 13 avril à Cité Entrepreneuriale – Place des Entrepreneurs

Votre parcours création – reprise d’entreprise LE PACK GESTION (PACK COMPLET DE 3 JOURS) Démarrez votre activité en maîtrisant les informations essentielles au démarrage de votre projet : – Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, sociales et financières de son choix – Comprendre les mécanismes financiers de base et connaitre les points clés d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation – Vérifier la viabilité économique et financière de son entreprise – Appréhender les obligations fiscales et sociales de son entreprise – Préparer simplement ses démarches et son dossier d’immatriculation

Sur inscription, 315€ (hors prise en charge

Choisissez le Pack Gestion pour connaître toutes les clés nécessaires à la réalisation de votre projet de création ou reprise d’entreprise, et faire les bons choix !

Cité Entrepreneuriale – Place des Entrepreneurs 17 boulevard guillet maillet 17 100 saintes Saintes Charente-Maritime



