Amanlis Ille-et-Vilaine Nouveau parcours, nouveau défi : « Les illuminés de Sainte Anne » ! Les Couleurs Solidaires d’Amanlis vous invitent à venir découvrir leur nouveau parcours solidaire.

A pied, en courant… 3 kilomètres en pleine nature le long d’un chemin illuminé !

Certificat médical et lampe frontale pour les coureurs (défi du nombre de tours, il n’en restera qu’1 !). 8 euros avec apéro, gobelets LCS offerts pour les coureurs de + de 16 ans.

Paniers de produits locaux à gagner.

