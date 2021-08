Niort Musée Bernard d'Agesci Deux-Sèvres, Niort Parcours « coup de coeur » des œuvres du Musée Musée Bernard d’Agesci Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parcours « coup de coeur » des œuvres du Musée

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Bernard d'Agesci

### À travers le regard des agents/agents des musées de Niort Agglo, découvrez la richesse et la diversité des collections du musée. Les agents/agentes qui exercent des métiers dans les musées de Niort Agglo, avec un large éventail de missions et de compétences (conservatrice, médiatrices, agents d’accueil, de la conservation, de l’administration et de la technique), livrent leurs préférences parmi les oeuvres et objets du musée Bernard d’Agesci. Quelques invités surprise sur le parcours : des restaurateurs, des élus communautaires, des partenaires …

Gratuit. Entrée libre.

Musée Bernard d'Agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort

