Gravelines Corps de garde Gravelines, Nord « PARCOURS CONTES » par la compagnie la Vache Bleue Corps de garde Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

« PARCOURS CONTES » par la compagnie la Vache Bleue Corps de garde, 5 décembre 2021, Gravelines. « PARCOURS CONTES » par la compagnie la Vache Bleue

le dimanche 5 décembre à Corps de garde

Une histoire décalée, magnifiée et qui nous amène à voir ce qu’à force d’habitude, on ne voit plus. Sous la houlette des artistes, dans leur costume du dimanche et avec leur phrasé un tantinet ampoulé, les spectateurs suivent une visite absurdement logique qui s’écarte des sentiers battus…

2€ par personne

Les Parcours contés, animés par 4 comédiens, racontent une histoire des lieux bien différente de celle qui est en usage. Corps de garde rue de Dunkerque, 59820 Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:30:00;2021-12-05T18:00:00 2021-12-05T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Corps de garde Adresse rue de Dunkerque, 59820 Gravelines Ville Gravelines lieuville Corps de garde Gravelines