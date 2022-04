Parcours Consommer autrement : Pour un dressing qui me ressemble ! Maison de quartier des Courtillières Pantin Catégories d’évènement: Pantin

du jeudi 14 avril au samedi 16 avril à Maison de quartier des Courtillières

Ce parcours se compose de 3 ateliers : – **un atelier colorimétrie et un atelier morphologie**, portant sur le conseil en image pour aider à mieux comprendre l’association couleur/physique/saison. Cette meilleure connaissance de soi permettra de mieux consommer, de mieux acheter, de choisir des vêtements qui vous correspondent afin d’éviter des achats qui resteront inutilisés dans votre placard. – **un troisième atelier Tri et Rangement du Dressing** ainsi que le tri de sa garde-robe pour sensibiliser et impulser au don solidaire ainsi qu’au réemploi de son vêtement par une personne qui en a besoin avec le **Dressing Solidaire en Ligne.**

2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T16:00:00

