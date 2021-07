[Parcours communard] Parcours théatralisé dans le centre ville de Dieppe Dieppe, 11 septembre 2021, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Des comédiens et comédiennes du Théâtre de la Bataille vont vous permettre de rencontrer dans les rues du centre ville : Louise Michel bien sûr, mais aussi, la princesse Mathilde Bonaparte-Demidoff, des ouvrières et ouvriers de la Manufacture des Tabacs, des républicains socialistes dieppois, Bruno Braquehais ce témoin photographique de la Commune, enfant de Dieppe, Ulrich de Fontvielle, journaliste dieppois témoin de l’assassinat de Victor Noir et pour finir… Monsieur et Madame Thiers en personne ! Grands amoureux de notre bonne ville !

