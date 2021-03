Paris Opéra national de Paris - Bastille Paris Parcours Communard dans le 12e arrondissement Opéra national de Paris – Bastille Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 14h à 16h

gratuit

Les Amies et Amis de la Commune de Paris (1871), première organisation du mouvement ouvrier français, crée en 1882 par les communards de retour d’exil, a élaboré un « Parcours Communard » déambulation du souvenir et de la mémoire des évènements qui se sont déroulés dans le 12e arrondissement. De la place de la Bastille à la Mairie du 12e arrondissement, vous marcherez pendant deux heures sur les traces des évènements et lieux symboliques qui ont fait la Commune de Paris dans l’arrondissement. En passant par les rues du Faubourg Saint-Antoine, de Charenton ou par le boulevard Diderot, 10 arrêts où vous découvrirez comment la place d’Aligre a abrité des canons volés, les lieux de barricades, de combats ou les empreintes de personnages célèbres. Visite sur inscription uniquement, par mail : mairie12@paris.fr Animations -> Balade Opéra national de Paris – Bastille 2 place de la Bastille Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (47m) 5 : Bréguet – Sabin (407m)

Contact :Les Amis de la Commune de Paris https://www.commune1871.org/ mairie12@paris.fr Animations -> Balade

