Nantes Mediatheque jacques demy Loire-Atlantique, Nantes Parcours commenté sur l’histoire des transports en communs Mediatheque jacques demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Parcours commenté sur l’histoire des transports en communs Mediatheque jacques demy, 19 septembre 2021, Nantes. Parcours commenté sur l’histoire des transports en communs

le dimanche 19 septembre à Mediatheque jacques demy Inscription sur place. Départ arrêt médiathèque. Nombre limité à 30 personnes par visite.Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Parcours commenté à bord de bus anciens sur les Monuments Historiques et l’histoires des transports. Mediatheque jacques demy 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:10:00 2021-09-19T11:35:00;2021-09-19T14:10:00 2021-09-19T14:35:00;2021-09-19T15:50:00 2021-09-19T16:35:00;2021-09-19T17:10:00 2021-09-19T17:35:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Mediatheque jacques demy Adresse 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Mediatheque jacques demy Nantes