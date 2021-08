Altorf Sentier des bornes Altorf, Bas-Rhin Parcours commenté au coeur de l’histoire celte Sentier des bornes Altorf Catégories d’évènement: Altorf

Bas-Rhin

Parcours commenté au coeur de l’histoire celte Sentier des bornes, 18 septembre 2021, Altorf. Parcours commenté au coeur de l’histoire celte

Sentier des bornes, le samedi 18 septembre à 15:00 Gratuit. Entrée libre. Rdv : devant l’église pour le départ.

Nous vous proposons un parcours commenté en forêt, à la découverte des Tumuli (Tumulus) qui sont des sépultures celtes datant de l’âge du fer (500 ans av.-JC). Sentier des bornes Cour de la Dîme, 67120 Altorf Altorf Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Altorf, Bas-Rhin Autres Lieu Sentier des bornes Adresse Cour de la Dîme, 67120 Altorf Ville Altorf lieuville Sentier des bornes Altorf