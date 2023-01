PARCOURS COMMENTÉ À DEUX VOIX Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’Évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes

PARCOURS COMMENTÉ À DEUX VOIX Sainte-Suzanne-et-Chammes, 5 mars 2023, Sainte-Suzanne-et-Chammes . PARCOURS COMMENTÉ À DEUX VOIX Château-CIAP rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP

2023-03-05 – 2023-03-05

rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Mayenne Arnaud Bureau, co-commissaire de l’exposition temporaire et Fanny Chauvet, restauratrice de peintures convient le public à une déambulation croisée autour de quelques tableaux sélectionnés. Paysages de nature, scènes de la vie rurale ou tableaux religieux, ces œuvres s’inscrivent dans un contexte artistique et historique qui sera précisé. La présentation des tableaux est enrichie par le regard scientifique de la conservatrice qui assurera une restauration d’une des toiles. Entrée libre « De la peinture impressionniste au tableau religieux » +33 2 43 58 13 00 https://patrimoine.lamayenne.fr/sainte-suzanne/ rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes Autres Lieu Sainte-Suzanne-et-Chammes Adresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP Ville Sainte-Suzanne-et-Chammes lieuville rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes Departement Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-suzanne-et-chammes/

PARCOURS COMMENTÉ À DEUX VOIX Sainte-Suzanne-et-Chammes 2023-03-05 was last modified: by PARCOURS COMMENTÉ À DEUX VOIX Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes 5 mars 2023 Château-CIAP Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne