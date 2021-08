Chantepie Médiathèque de Chantepie Chantepie, Ille-et-Vilaine Parcours cinéma d’animation Médiathèque de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Au programme chaque semaine : une projection de films suivie d’un atelier pour découvrir et expérimenter les techniques du cinéma d’animation. * L’animation en volume : 16 octobre à partir de 11h. Fabrication d’une marionnette et réalisation d’un court-métrage. * La peinture animée : 23 octobre à partir de 11h. Fabrication d’une œuvre éphémère collective. * Le papier découpé : 30 octobre à partir de 11h. Pour ce dernier atelier, frousse, trouille et chocottes seront au rendez-vous ! À partir de 8 ans – sur inscription auprès de la médiathèque. Tarif : 3€ par atelier

Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie

2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-30T11:00:00 2021-10-30T12:00:00

