Parcours choré-graphite et le bal des merveilles Abbeville, 14 juin 2022, Abbeville.

Parcours choré-graphite et le bal des merveilles 2022-06-14 – 2022-06-16

Abbeville Somme

De grands lés de papiers blancs sont posés au sol et investissent différents espaces d’un lieu. Invitation à voyager par la danse et le graphisme, les Parcours Choré-graphites prennent la forme d’atelier-performance où chaque participant devient acteur. Un casque audio sur les oreilles, vous serez guidez par des consignes simples : déambuler, s’arrêter, accélérer, se munir d’un pastel gras, dessiner des points… Un moment dansé unique où émerge une œuvre plastique commune.

Le bal des merveilles :

Bienvenue dans l’univers étonnant de Lewis Carroll où l’extravagance du Pays des Merveilles et ses personnages inoubliables vous accompagneront. Moment de partage, de convivialité et de rencontre, ce Bal des Merveilles inspiré de l’univers de Lewis Carroll, est une occasion, pour petits et grands, d’appréhender des danses, seul ou en groupes, de

découvrir des instruments de musique, d’aborder le rythme. Entrez dans la danse, laissez-vous guider par Alice et la Reine, amusez-vous et faites-vous plaisir ! Ce Bal est aussi l’occasion de clôturer en beauté la saison jeune public !

+33 3 22 20 26 86 http://www.abbeville.fr/

