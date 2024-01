Parcours Chanson Marseille 1er Arrondissement, mercredi 20 mars 2024.

Festival « Avec le Temps » vous donne rendez-vous avec son Parcours Chanson.

Festival dans le festival depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant les artistes émergent.es de la scène locale et régionale.



Programmation



• Vendredi 8 mars à 18h15

Janela (Marseille-Paris / indie)

En un peu moins de dix minutes, le premier EP de Janela World, étonne par sa capacité à faire cohabiter dextérité musicale et facilité d’exécution. Lettrée sans jamais être bavarde, la musique jouée par Lully, Milia et Martin est la somme de leurs influences respectives, allant des scènes alternatives les plus intransigeantes (Seppuku,Music on Hold, Belmont Witch), à des horizons plus aventureux (Attention le tapis prend feu). Logique alors que le groupe se revendique autant des Américains de Wednesday que du regretté Ryūichi Sakamoto, dans une sorte de grand écart musical duquel résulte un groupe chimérique, mélange d’apaisement et d’exigence.

Médiathèque Bonneveine 124 Avenue de Hambourg (8e)



• Samedi 9 mars à 15h

Louise O’sman (Marseille / chanson néo-trad)

2023 marque l’année de préparation du nouvel album de l’artiste signé chez le label Neômme. Une création poétique musicale autour du temps suspendu « hora sistere » ou « l’heure d’été », ce temps long qui permet de faire retour sur soi, de s’arrêter, savourer le passage des heures et des humeurs.

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du, Av. Raimu (14e)



• Samedi 9 mars à 18h30

STLR + Drastiques Mesures (Marseille / rap)

Repéré en 2022 grâce à Nouvelle école, STLR est de ces rappeurs qui ont profité du show de Netflix pour affirmer un style. Celui d’un rappeur déterminé à passer à l’échelon supérieur. Avec, en fil rouge, cette volonté d’offrir au monde une certaine idée du rap, à la fois mélodique et inédite, résumée en une formule clinquante « J’pactise avec le diable, c’est réel/Respecte les kheys, pas les règles ».

Médiathèque Salim-Hatubou 1 Rue des Frégates (15e)



• Samedi 16 mars à 14h00 et 18h30

« Landscapes » Martin Mey, Frédéric Isoletta, les élèves de l’Orchestre Vivaldi du Conservatoire et les chorales des collèges Jean Claude Izzo, Henri Barnier et Longchamp



– Martin Mey

Artiste touche-à-tout, aux inspirations pop et chanson, folk et electronica, Martin Mey tire, depuis qu’il a fredonné ses premières mélodies et esquissé ses premières notes, un fil rouge qui part du cœur et vibre par la voix.



– Frédéric Isoletta

Pianiste, organiste et claveciniste, Frédéric Isoletta est également chef de chant et chef d’orchestre, diplômé d’Etat en accompagnement piano spécialité vocale et en direction d’orchestre, agrégé de musicologie et certifié en histoire des arts, Prix Henri Tomasi et 1ers Prix de conservatoires en piano, accompagnement, orgue, continuo et improvisation, musique de chambre, formation musicale, écriture, orchestration et arrangement, analyse et culture musicale. Il dirige les orchestres symphoniques du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, où il donne également des cours de Musique à l’image, ainsi que des cours pour la préparation à l’agrégation à la faculté. Conférencier et chef de chant pour le Festival International d’Art Lyrique d’Aix en Provence, concertiste sur différentes scènes nationales et internationales et créateur de nombreuses œuvres, il reste toutefois attaché à la transmission notamment dans des lieux où la culture est peu présente (hôpitaux, prison, centres sociaux …) et a créé en 2023 l’Orchestre Colibris, accueillant des enfants sourds porteurs d’un implant cochléaire.



Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet / INSEAMM 2 Pl. Auguste et François Carli (1er)



• Samedi 16 mars à 15h30

Belvoir (Marseille / chanson pop expérimentale)

Belvoir est un duo créé à Bristol. Ballades foutraques et ensommeillées, récit de déambulations anglo-nocturnes et urgence de l’instant. Naviguant entre chanson expérimentale et pop électronique. Leur album évoque l’ère numérique post-industrielle et la ville-machine . Une chanson moderne, faisant se percuter des boîtes à rythmes nerveuses et des synthétiseurs véloces dans un magma dense.

Brasserie Soiffe 8 Rue Lafayette (1er)



• Samedi 16 mars à 17h30

Confuse (Marseille / chanson pop)

Des guitares réverbérées au son de basses saturées qui allient des violons virtuels, Chris devient «confuse » et refuse de choisir entre punk, folk, hip hop ou musique concrète. Elle offre, avec son premier album, un univers mélancolique aux mélodies pop lo-fi dark surréaliste.

Bibliothèque l’Alcazar 58 Cours Belsunce (1er)



• Samedi 16 mars à 19h00

Inauguration des points d’écoute de Yohanne Lamoulère

La désormais traditionnelle Promenade Sonore du festival Avec le Temps vous sera cette année présentée sous forme de trois points d’écoute réalisés par la photographe Yohanne Lamoulère. Un voyage immobile dans la périphérie Marseillaise, entre Gèze, Consolat-Mirabeau, et L’Estaque, où la photographe raconte son rapport intime à la ville, à la centralité.

Duo Karpienia / Rossi

Sam Karpienia gréement latin s’embarque pour des contrés musicales locales et lointaines faites de cordes et de percussions avec François Rossi. Poésies, chantées en provençal ou Français, guitare ou mandole, acoustique ou électrique selon l’humeur, d’inspiration rock psychédélique minimale le duo Karpienia Rossi s’invente dans l’instant un répertoire de chanson ré-improvisé. Leur complicité s’est avéré efficace dans plusieurs projets comme Dupain, De la Crau, Crampon, ou d’autres tentatives éphémères, une sorte de Free trad dans lequel la structure est chamboulée au gré des improvisations.



• Mardi 19 mars à 18h00

Grand Eugène (Montréal / indie)

Grand Eugène est un groupe de musique indie-rock infusé de pop-rêveuse. Composé de Jeremy Lachance à la guitare et à la composition, Melyssa Lemieux au chant, Olivier Tanguay à la batterie, Nassim Dib-Mudie aux claviers et Greg Tremblay-Meadors à la basse, les premières compositions du groupe ont vu le jour à Vancouver, avant de voyager et de prendre forme à Montréal.

Café Julien 39 Cours Julien (6e)



• Mercredi 20 mars à 17h30

Sasha Vaughan (Marseille / chanson rock)

Sasha Vaughan, chanteuse du groupe Avenoir, se distingue dans son nouveau projet solo. Portée par l’énergie du rock et une approche DIY, elle se démarque en partageant des récits intimes et authentiques. Sasha fusionne des chansons accompagnées de guitare, d’un synthé ou de backing tracks créant des atmosphères envoûtantes. Son partage sincère de soi sur scène lui confère une présence magnétique, faisant d’elle une figure incontournable de la scène rock marseillaise.

Bibliothèque du Panier Rue du Refuge (2e)





Concerts gratuits sur réservation dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre du festival avec le Temps. .

Différents lieux culturels sur Marseille

