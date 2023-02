Parcours Chanson – Festival Avec Le Temps, 3 mars 2023, Marseille 1er Arrondissement .

2023-03-03 – 2023-03-18

Festival dans le festival depuis plus de cinq ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant des artistes émergents de la scène locale et régionale.



En 2023, le Parcours Chanson se déploiera sur cinq jours dans neufs lieux partenaires et rassemblera plus de dix artistes et groupes.

Le samedi 11 mars 2023 sera une journée dédiée au Parcours Chanson avec pas moins de quatre étapes à travers la ville et cinq concerts.



Déroulé



► Vendredi 3 mars à 18h30

Bibliothèque et médiathèque Bonneveine (8e)

Antonin Appaix (Marseille / pop)

Les chansons d’Antonin Appaix oscillent entre pop, expérimentations acoustiques et ballades électroniques. Il puise aussi bien son inspiration dans la poésie de Blaise Cendrars et d’Henri Michaux que dans la langue de Lala &ce et Booba. L’oreille tendue vers les œuvres d’Alain Souchon, Domenique Dumont, Brigitte Fontaine, ou encore Sébastien Tellier.





► Samedi 4 mars

• Bibliothèque du Merlan (14e) – 15h

Deli Teli (Marseille / 60’s / 70’s greek revival)

Réunis autour du sacro-saint triptyque : bongo, bouzouki et orgue Farfisa; les greco-marseillais de Deli Teli reprennent les tubes oubliés du Laïko, musique qui enflamma les nuits athéniennes à l’heure ou Saint-Tropez se trémoussait au son du Yéyé, avec une énergie fougueuse et une subtile dose de mélodrame méditerranéen.



• Médiathèque Salim-Hatubou (15e) – 18h

Wilko & Ndy (Marseille / hip-hop)

Le duo Wilko & Ndy offre une autre facette de la scène rap marseillaise. Les textes astucieux et les beats entre hip-hop, pop et electro donnent au projet une impulsion singulière. Leur prochain album Chambre 301 est prévu début 2023.



► Samedi 11 mars

• Archives départementales des Bouches-du-Rhône (3e) – 15h

Docile (Marseille / pop)

Malicieuse, militante et sensuelle, Docile donne à écouter ces moments où le cœur s’emballe. Par ces chansons aux arrangements electro-pop, synth-wave ou chill-clubbing, cette artiste au nom provocateur délivre une Ode à la Femme, à la fois poétique et nuancée, où l’émotion à fleur de peau demeure bien palpable. Et d’un chuchotement ou au travers d’une déclaration enflammée, Lucile Dominique déploie son univers intime que Marc Lapeyre (FKClub) aux guitares et machines, vient teinter de sa classe dandy rock. Un projet délicatement indocile…



• Bibliothèque l’Alcazar (1er) – 17h30

Nenĭa Iră (Marseille / chanson électronique)

Une voix puissante et brillante entame des incantations en Français et joue avec la richesse d’un bourdon indien, s’insinue dans vos oreilles, fait vibrer votre peau et éclore la chair de poule.



• Théâtre de l’Oeuvre (1er) – 19h

Schvédranne meets Agneta Falk (France – États-Unis / poésie)

Dés les premières strophes de son recueil « Poésie Art de l’insurrection » Ferlinghetti, figure de proue de la poésie contestataire américaine décédé en 2021 à l’âge de 101 ans, décrit le chemin : « Décide si ton poème est une question ou une déclaration, une méditation ou un tollé.

Réinvente l’Amérique et le monde.

Escalade la Statue de la Liberté.

Au lieu de t’échapper de la réalité, plonge dans la chair du monde.

Si tu te dis poète, chante-le au lieu de l’affirmer. »

C’est sur ce chemin qu’Agneta Falk et Antoine Colonna se sont rencontrés. Ils proposent aujourd’hui de monter sur scène ensemble. La poétesse de San Francisco y déclamera des poèmes issus d’une anthologie de la poésie contestataire américaine du 21ème siècle, élaborée pour l’occasion en collaboration avec l’espace Pandora de Vénissieux. Antoine Colonna mêle musique et poésie avec son projet Schvédranne depuis de nombreuses années, sans barrière musicale, ni frontière stylistique. Il accompagnera Agneta Falk à la guitare électrique, accompagné de quelques machines électroniques.



• La Brasserie Communale (6e) – 21h

Creamy G (Marseille / rnb, cloud, trap)

Creamy G, de son vrai nom Gaby, est une jeune artiste marseillaise. De mère styliste, elle grandit entourée par des artistes et emprunte dès son enfance un parcours musical classique, en apprenant le solfège et la batterie. Sa créativité est perpétuellement mise en éveil au travers de son entourage : ses cousins sont eux aussi musiciens et dès le plus jeune âge; ils se retrouvent autour de cette passion et créent une radio fictive. Ils y développent leur amour de la mélodie et y partagent leurs écoutes et coups de cœur musicaux. Ils écrivaient alors ensemble leurs propres chansons… et déjà enfant, Creamy G rêvait d’être un jour dans un groupe de musique.



Joy C (Marseille / afro, rnb, cloud, trap)

Joy C est une jeune artiste de 24 ans, issue de cultures camerounaise et ivoirienne et ayant grandi à Marseille. Son enfance se construit au bord de la Méditerranée, où son paysage musical vient s’édifier autour du rap, du gospel, et de l’afro. Dès le plus jeune âge, sa famille la berce dans un mélange de cultures qui passe aussi par le partage artistique. Sa mère, issue de l’immigration, reste très attentive à son parcours scolaire et tient particulièrement à son éducation. Elle lui transmet les valeurs du travail, de la passion; mais surtout, elle la confronte aux réalités que représente sa place dans la société.





► Mercredi 15 mars à 18h

La Fabulerie (1er)

Czesare (Pop)

Emma Cesari alias Czesare est une autrice-compositrice-interprète de 24 ans originaire de Provence. Bercée au jazz depuis son plus jeune âge par son père batteur, elle s’éprend très tôt d’amour pour la guitare. Avec un son de cordes bien identifié, elle livre un guitare-voix allant du funk à des chansons plus introspectives. À travers sa musique, on découvre les questionnements d’une personne en quête d’identité qui chante ses déambulations amoureuses et les paysages inspirants qui l’entourent. L’univers de Czesare a déjà séduit des artistes tels que -M-, Feu! Chatterton ou Cats on Trees qui lui ont proposé d’assurer leur première partie.



► Samedi 18 mars à 17h30

Bibliothèque de Saint-André (16e)

Huckleberry Finn Junior (Folk Néo Old School)

Et si les aventures d’Huckleberry Finn l’ami de Tom Sawyer , avait eu une suite? Et si son radeau l’avait mené jusqu’à la Nouvelle Orléans, puis qu’il s’était embarqué pour un voyage au long cours durant lequel il accostait à Marseille? Là sous le charme de la ville il aurait décidé d’y rester et il y aurait de surcroît rencontré Banjo*, un docker noir américain avec qui il aurait monté un groupe de jazz dans les bas-fonds de la cité phocéenne… C’est en tous cas ce que son arrière , arrière petit- fils Huckleberry Finn Junior, assure.





► INFOS PRATIQUES

Concerts gratuits dans la limite des places disponibles :

Bibliothèque de Bonneveine, 124 Avenue de Hambourg, 13008 Marseille

Bibliothèque du Merlan, Centre urbain du, Av. Raimu, 13014 Marseille

Médiathèque Salim-Hatubou, 1 Rue des Frégates, 13015 Marseille

Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 18-20 Rue Mirès, 13003 Marseille

Bibliothèque l’Alcazar, 58 Cours Belsunce, 13001 Marseille

La Fabulerie, 10 Boulevard Garibaldi, 13001 Marseille

La Brasserie Communale, 57 Cours Julien, 13006 Marseille

Bibliothèque de Saint-André, 6 Bd Jean Salducci, 13016 Marseille

