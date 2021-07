Saint-Aubin-en-Bray Saint-Aubin-en-Bray Oise, Saint-Aubin-en-Bray Parcours champêtre à Saint Aubin Saint-Aubin-en-Bray Saint-Aubin-en-Bray Catégories d’évènement: Oise

Saint-Aubin-en-Bray

Parcours champêtre à Saint Aubin Saint-Aubin-en-Bray, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Aubin-en-Bray. Parcours champêtre à Saint Aubin 2021-07-25 08:30:00 – 2021-07-25 12:30:00

Saint-Aubin-en-Bray Oise Saint-Aubin-en-Bray 0 0 0 Parcours champêtre de 4,5 km à travers les sentes et les chemins du vieux bourg.

Animations, jeux, découvertes, concours.

