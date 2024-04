Parcours botanique dans le parc : découverte de plantes sauvages comestibles, médicinales et toxiques. Château-parc de Plessis-Saint-Jean Plessis-Saint-Jean, vendredi 31 mai 2024.

Début : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », partez la recherche des plantes sauvages comestibles, médicinales et toxiques, que l’on peut trouver au début de l’été dans le parc du château, côté pré et côté bois. Découvrez également des plantes presque inconnues ou disparues comme les tussilages et l’ail des vignes.

Château-parc de Plessis-Saint-Jean 7 Place de l'Eglise 89140 Plessis Saint Jean Plessis-Saint-Jean 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté http://www.chateauplessissaintjean.fr Une maison forte fut édifiée en cette époque dans cette terre de frontière entre la Champagne et le Sénonais par la famille Leventés. Il s'agissait d'une forteresse avec plusieurs fossés et une tour d'observation. Les fossés à parois maçonnées apparaissent à la fin du XVe siècle. Ils ont une profondeur moyenne de 6 mètres et une largeur de 10 mètres, à parement de grès. Il s'agit de douves sèches.

En 1363, le village s’appelait Plessis-Messsire-Guillaume du nom du chevalier propriétaire des lieux. S’appelant Guillaume de père en fils, il existe encore le portrait d’un Guillaume, de la famille du Plessis, chanoine, dans un vitrail de la cathédrale de Sens.

La seigneurie fut transmise en 1504 à Pierre de Choiseul. Son fils se faisait appeler seigneur de Praslin, sous François Ier. Le vieux château fut démoli à la renaissance puis remplacé par un château plus élégant et confortable. Il reste actuellement des vestiges d’une tour ronde et deux puits. Sous Louis XIII avec Ferry de Choiseul, la seigneurie devint Comté du Plessis-Praslin.

En 1714, Plessis-Praslin passe à Michel-François Lebas du Plessis, trésorier général des guerres de Louis XIV. Henry Lebas du Plessis remodela en 1830 le château et le reconstruisit selon un style romantique (pittoresque) ou néogothique. La tour des escaliers aux trois ogives en est un témoignage. C’est ainsi qu’il nous apparaît actuellement. Il reste de cette époque, à l’intérieur, un salon « d’hiver » en boiserie type XVIIIe siècle.

Le château est entouré d’un parc de 4 hectares avec forêts. Il est possible de visiter le départ de souterrains et de faire un tour dans les « oubliettes ». Un parking est disponible à l’intérieure.

