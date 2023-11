Noël au Parc’Ours Parc’Ours Borce, 27 décembre 2023, Borce.

Borce,Pyrénées-Atlantiques

Le Parc’Ours vous propose un après-midi pour finir l’année en beauté !

14h Rencontre avec les ânes Gaston et Sully

Nombreuses animations, jeux et décoration de sapin seront à l’honneur.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:30:00. EUR.

Parc’Ours

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Parc’Ours offers you an afternoon to end the year on a high note!

2pm Meet the donkeys Gaston and Sully

Lots of entertainment, games and Christmas tree decorating

El Parc’Ours le propone una tarde para despedir el año por todo lo alto

14:00 Conoce a los burros Gastón y Sully

Mucha diversión, juegos y decoración del árbol

Der Bärenpark lädt Sie zu einem Nachmittag ein, um das Jahr mit einem schönen Erlebnis zu beenden!

14.00 Uhr Treffen mit den Eseln Gaston und Sully

Zahlreiche Animationen, Spiele und Baumschmücken stehen im Mittelpunkt

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn