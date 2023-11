Halloween au Parc’Ours Parc’Ours Borce, 2 novembre 2023, Borce.

Borce,Pyrénées-Atlantiques

Halloween au Parc’Ours !

Toute la semaine les soigneurs du parc vous propose d’assister au nourrissage de Diego l’ours à 12h, 14h30 et 16h30.

Des bonbons à gagner pour les plus courageux.

Entrée réduite pour les visiteurs déguisés !.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 18:00:00. EUR.

Parc’Ours

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Halloween at the Parc’Ours!

All week long, the park’s caretakers will be feeding Diego the bear at 12pm, 2.30pm and 4.30pm.

Trick-or-treaters for the brave.

Reduced admission for visitors in disguise!

Halloween en el Parc’Ours

Durante toda la semana, los vigilantes del parque alimentarán al oso Diego a las 12h, 14h30 y 16h30.

Truco o trato para los más valientes.

Entrada reducida para los visitantes disfrazados

Halloween im Bärenpark!

Die ganze Woche über bieten Ihnen die Tierpfleger des Parks um 12 Uhr, 14:30 Uhr und 16:30 Uhr die Möglichkeit, der Fütterung von Diego dem Bären beizuwohnen.

Für die Mutigsten gibt es Süßigkeiten zu gewinnen.

Ermäßigter Eintritt für verkleidete Besucher!

