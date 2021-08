Parcours Biodiversité au Château d’Aiguilhe Saint-Philippe-d’Aiguille, 14 octobre 2021, Saint-Philippe-d'Aiguille.

Parcours Biodiversité au Château d’Aiguilhe 2021-10-14 – 2021-10-17

Saint-Philippe-d’Aiguille Gironde Saint-Philippe-d’Aiguille

10 EUR Après une courte présentation de cette propriété fortifiée d’origine médiévale, située à seulement 15 min de Saint-Emilion, nous emprunterons un sentier pédestre à travers vignes et champs, à la découverte du riche écosystème du Château d’Aiguilhe…

Comment différencier un Merlot du Cabernet Franc ? Comment sont gérés les espaces verts et sauvages ? Quels sont les auxiliaires et où se trouvent-ils ? Comment fait-on du compost ? Qu’est-ce qu’un conservatoire végétal ? Et bien plus encore !

Toutes vos questions trouveront réponses lors de cette animation de 2 heures…

Cette marche sera clôturée par une dégustation de deux vins du Château d’Aiguilhe pour les adultes, et d’un jus de raisin pour les enfants.

Un parcours à partager en famille et/ou entre amis, sur réservation uniquement… N’hésitez pas à sortir vos chaussures de marche, nous vous attendons nombreux !

+33 5 57 40 63 56

Brice Braastad

dernière mise à jour : 2021-08-12 par Gironde Tourisme