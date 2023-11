Parcours bioclimatique du quartier de la Goutte d’Or Square Léon (18e) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Parcours bioclimatique du quartier de la Goutte d'Or Square Léon (18e) Paris, 24 novembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Découvrez comment Paris devient une ville résiliente face aux enjeux climatiques et de préservation de la biodiversité nécessite de nombreux aménagements lors d’une visite guidée dans le 18e. Participez à un parcours bioclimatique dans le quartier de la Goutte d’Or, vendredi 24 novembre à 10h30. Lors de cette visite, guidé par un conférencier de la Ville, vous constaterez que la végétalisation des rues répond à ces enjeux environnementaux importants : offrir des îlots de fraicheurs urbains tout en améliorant notre cadre de vie. Le parcours propose ainsi différentes étapes mettant en lumière les actions de la Ville de Paris et celles des citoyens pour favoriser le développement du végétal en milieu urbain. Rendez-vous devant le Square Léon (18e) à l’angle de la rue Cavé et de la rue Léon.

Rendez-vous devant le Square Léon (18e) à l'angle de la rue Cavé et de la rue Léon. (Métro le plus proche : Barbès-Rochechouart- Ligne 4)

