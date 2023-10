Parcours Bijoux 2023, 2 octobre 2023, .

Du lundi 02 octobre 2023 au dimanche 29 octobre 2023

Tout public. payant

Du 2 au 29 octobre 2023, Paris est le cadre privilégié d’un vaste panorama de la joaillerie contemporaine française et internationale. Planifiez votre itinéraire et préparez-vous à vous émerveiller !

Organisé par l’association D’un bijou à l’autre, l’événement a pour objectif de donner un coup de pouce au bijou contemporain en le faisant connaître et en contribuant à son rayonnement international.

Le bijou contemporain échappe aux catégories habituelles du bijou : c’est un objet d’art à part entière. Et même s’il flirte avec l’univers du luxe et de la mode, il reste irréductible. Avant de vouloir être « désiré » en tant qu’objet portable, ou catégorisé, le bijou contemporain existe par lui-même. En effet, il procède de la rencontre entre pensée et matière, entre geste et outil. Il porte implicitement en lui un sens, une histoire et une identité. C’est ainsi que porté ou pas, il détient un message, une intention et un questionnement. Cette particularité est le résultat d’une pratique portée par des artistes, artisans et plasticiens, qui deviennent auteurs par la singularité expressive de leur travail.

Malgré la confidentialité de ce mouvement, le bijou contemporain émerge peu à peu, grâce au travail de fond que mènent les galeristes et les créateurs eux-mêmes. L’initiative du PARCOURS BIJOUX naît en 2011 de la rencontre entre des créateurs, face au manque de structure dédiée, pour influer sur le cours de cette émergence et dynamiser l’économie de cette forme d’expression.

Depuis plus de dix ans, l’implication bénévole des membres de l’association D’un bijou à l’autre permet au PARCOURS BIJOUX de continuer d’exister. Un véritable écosystème d’acteurs impliqués s’est développé autour de l’évènement : les Galeries, Musées, et Institutions participantes ont situé le PARCOURS BIJOUX dans le panorama culturel de la ville

Pour cette édition 2023, l’appel à projet international a su impliquer un grand nombre de créateurs du monde entier, ainsi que certains créateurs dont la pratique n’est pas le bijou, mais qui ont été motivés à porter un regard ouvrant sur cette discipline.

Au fil des évènements programmés, nous vous invitons à célébrer ensemble d’autres facettes du bijou : le bijou d’expression, le bijou engagé, le bijou d’auteur, autrement appelé le bijou contemporain.

Plusieurs lieux dans la capitale.

