PARCOURS BÉBÉ Montpellier, 26 mars 2022, Montpellier.

PARCOURS BÉBÉ Montpellier

2022-03-26 – 2022-03-27

Montpellier Hérault

Ne manquez pas le concert « Parcours bébé » à l'Opéra Comédie !

Tous les enfants sont sensibles aux sons qu’ils perçoivent dans le ventre de leur mère. À la naissance, ils s’émerveillent ou sursautent à chaque nouveau son qu’ils découvrent. L’éveil musical leur permet de comprendre ce qu’ils entendent et de développer de nombreuses facultés cognitives et sensorielles. Comptines, berceuses, objets sonores et instruments variés développent les capacités d’écoute et de concentration, la créativité, la curiosité et l’écoute de l’enfant. Le parcours proposé ici aux tout-petits de 0 à 3 ans initie à différentes formes d’expressions sonores et musicales: voix, instruments, rythme…

La musique est un objet de concert mais elle est également un acte éminemment social. Comme dans bien des cas, les enfants ont le pouvoir de nous rappeler cette évidence. Ces parcours bébé sont donc, pour nous musiciens de l’Orchestre et Opéra national Montpellier Occitanie, une très belle occasion : non pas de jouer de la musique mais de « jouer à la musique » pour et avec le public.

De 0 à 3 ans

Pass sanitaire obligatoire

Vente exclusivement par téléphone au 04 67 60 19 99

ou au guichet (du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h)

Tarif 5 € (1 bébé – 3 ans + 1 parent)

Personne supplémentaire : 5 €

location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/parcours-bebe

Montpellier

