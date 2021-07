Châtellerault Châtellerault,Parc du Verger Châtellerault, Vienne Parcours baby grimp Châtellerault,Parc du Verger Châtellerault

du lundi 12 juillet au samedi 21 août à Châtellerault, Parc du Verger

Tout en étant ludique, ce parcours aventure propose aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents, différents ateliers et permet de développer leur coordination et leur sens de l’équilibre. Créneau de 30′. 6 personnes max par créneau Céneaux : 10h00/10h30 – 10h40/11h10 – 11h20/11h50 – 12h00/12h30 – 14h00/14h30 – 14h40/15h10 – 15h20/15h50 – 16h00/16h30 – 16h40/17h10 – 17h20/17h50 – 18h00/18h30 Respecter le protocole sanitaire Chaussures fermées obligatoires. Pas de jupe ni de robe

Entrée gratuite. Inscriptions obligatoires à l’accueil du site ou sur le site internet de « Ici l’été »

2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T12:30:00;2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T18:30:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T12:30:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T18:30:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T12:30:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T18:30:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:30:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T18:30:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T12:30:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T18:30:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T12:30:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T18:30:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T12:30:00;2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T18:30:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:30:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T18:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T12:30:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T18:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T12:30:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T18:30:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T12:30:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T18:30:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T12:30:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T18:30:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T12:30:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T18:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T18:30:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T18:30:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T12:30:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T18:30:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:30:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T18:30:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T12:30:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T18:30:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T12:30:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T18:30:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T18:30:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T12:30:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T18:30:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T12:30:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T18:30:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T12:30:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T18:30:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T12:30:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T18:30:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T18:30:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T18:30:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T12:30:00;2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T18:30:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T12:30:00;2021-08-13T14:00:00 2021-08-13T18:30:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T12:30:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T18:30:00;2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T12:30:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T18:30:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T12:30:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T18:30:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:30:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T18:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T12:30:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T18:30:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T12:30:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T18:30:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T12:30:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T18:30:00

