2023-04-09 10:30:00 – 2023-04-09 19:00:00 Pleumeur-Bodou

Cotes-d’Armor Dans un cadre naturel et convivial, découvrez ou redécouvrez une activité ludique, sécurisée et forte en sensations.

Plus de 190 défis sur 14 parcours de difficulté croissante (de 1 a 17 mètres de hauteur) avec tyroliennes, lianes de Tarzan, ponts de singes , filet, skyfall…

Accessible à toute la famille (parcours mini foret des 2 ans).

Partagez ensemble un moment inoubliable. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr vivonsperches@gmail.com +33 6 22 53 46 45 http://www.vivons-perches.com/ Pleumeur-Bodou

