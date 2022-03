Parcours Aventure Vivons Perchés – Journée des Loisirs Pleumeur-Bodou, 10 avril 2022, Pleumeur-Bodou.

Parcours Aventure Vivons Perchés – Journée des Loisirs Pleumeur-Bodou

2022-04-10 10:30:00 – 2022-04-10 19:00:00

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Dans un cadre naturel et convivial, découvrez ou redécouvrez une activité ludique, sécurisée et forte en sensations.

Plus de 190 défis sur 14 parcours de difficulté croissante (de 1 a 17 mètres de hauteur) avec tyroliennes, lianes de Tarzan, ponts de singes , filet, skyfall…

Accessible à toute la famille (parcours mini foret des 2 ans).

Partagez ensemble un moment inoubliable.

Ce dimanche 10 avril 2022, pour la 3ème édition de la Journée des Loisirs en Bretagne, profitez de l’offre : une entrée payante = la deuxième entrée à -50%* avec le mot de passe JDL2022 (valable sur place)

* réduction appliquée sur le tarif le plus bas

vivonsperches@gmail.com +33 6 22 53 46 45 http://www.vivons-perches.com/

Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2022-02-23 par