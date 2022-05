Parcours aventure souterrain 2022 Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap

Parcours aventure souterrain 2022 Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap, 1 août 2022, Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap. Parcours aventure souterrain 2022 MairieMairie Le Village Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap

2022-08-01 – 2022-08-01 Mairie Le Village

Méjannes-le-Clap Gard Mairie Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Traversée entre la grotte Arva et la grotte Claire.Une activité souterraine hors du commun avec une descente en rappel et 2 Tyroliennes.Le parcours aventure souterrain vous offre une expérience époustouflante. Départ en minibus à 14h du centre Espace Gard Découvertes (venir 15 minutes avant). Encadrement et matériel fournis. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 66 24 42 41 Dès 8 ans (si déjà une première expérience de la spéléo). Tarifs : 35€/personne ou 130€/4 personnes (famille) accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41 Droits gérés

MairieMairie Le Village Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Méjannes-le-Clap Autres Lieu Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Adresse MairieMairie Le Village Ville Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap lieuville MairieMairie Le Village Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Departement Gard

Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mejannes-le-clapmejannes-le-clap/

Parcours aventure souterrain 2022 Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap 2022-08-01 was last modified: by Parcours aventure souterrain 2022 Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap 1 août 2022 gard Méjannes-le-Clap

Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Gard